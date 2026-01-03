Maduro y su esposa son objeto de una nueva acusación en EE.UU.

-

La pareja fue imputada en el Distrito Sur de Nueva York, acusados de narcoterrorismo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, extraídos a la fuerza del país en una operación militar estadounidense, fueron objeto de una nueva acusación por narcoterrorismo e importación de cocaína a Estados Unidos.

Además, se les acusa por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra el país norteamericano.

Pocas horas después del anuncio de la operación por parte del presidente Donald Trump, la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, afirmó que la pareja había sido imputada por estos hechos ante un tribunal federal de Nueva York.

Si bien los cargos contra Nicolás Maduro y otros altos responsables venezolanos en este proceso eran conocidos desde 2020, el nombre de su esposa no había aparecido hasta ahora.

La acusación ampliada apunta ahora a seis personas, entre ellas Nicolás Maduro, Cilia Flores y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Aliados con la FARC

Se les acusa, entre otras cosas, de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con carteles criminales para "hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos".

Nicolás Maduro y su esposa se encuentran a bordo de un buque militar, y luego deberán ser presentados ante la justicia en Nueva York, indicó Donald Trump en Fox News.

"Enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense, en territorio estadounidense, ante tribunales estadounidenses", aseguró la Fiscal General.

Esta es la primera fotografía de Nicolás Maduro tras ser capturado. (Foto: archivo/Soy502)

En agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado habían anunciado que duplicaban a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro y su ministro del Interior.