Niky Jam cancela su show en Guatemala

-

El cantante y compositor estadounidense de reguetón Nicky Jam canceló su presentación en Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Recomendaciones para asistir a conciertos durante el estado de sitio

A través de un comunicado se informó el conocido por éxitos cómo "El Perdón" y "Voy a Beber" no se presentaría en el país debido a los ataques por parte de pandilleros a la Policía Nacional Civil, con el fin de resguardar la vida de los fans.

Foto: Instagram.

"​Debido a la actual situación política que atraviesa el país, nos vemos en la responsabilidad de informar la cancelación del concierto programado. Para nosotros, la integridad física y la seguridad de los asistentes, el staff, los artistas y todos los involucrados es la prioridad número uno", explicó la promotora Icon.

El evento estaba planeado para llevarse a cabo el sábado 31 de enero. "Lamentamos profundamente los inconvenientes que esto pueda causar y agradecemos su comprensión. En los próximos días daremos más detalles sobre los siguientes pasos a seguir", informaron acerca de la devolución de las entradas.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by Icon (@icon_latam)