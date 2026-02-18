Niño de 7 años queda herido tras ser atacado por un perro en la zona 7

El menor fue trasladado a un centro asistencial tras sufrir heridas en diferentes partes del cuerpo.
Un niño fue atacado por un perro en la manzana 0 y lote 13 del asentamiento El Esfuerzo, en la zona 7 capitalina.
Bomberos Voluntarios fueron alertados del incidente, quienes indicaron que el menor presentaba heridas desgarrantes en el tórax, espalda y brazo izquierdo.
Por lo tanto, el pequeño fue trasladado a la emergencia del área de pediatría del Hospital San Juan de Dios.
El menor fue identificado por los familiares como Carlos López, 7 años; según indicaron los socorristas.
De momento se desconoce cómo se produjo el ataque del canino.