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Vehículo se empotra en vivienda y causa daños en la vía pública de zona 13

  • Por Reychel Méndez
04 de agosto de 2026, 20:29
Agentes de la PMT brindaron apoyo en la coordinación del retiro del vehículo. (Foto: Amilcar Montejo/Colaborador)

Agentes de la PMT brindaron apoyo en la coordinación del retiro del vehículo. (Foto: Amilcar Montejo/Colaborador)

La colisión sucedió en la zona 13 de la ciudad, donde se reportaron varios daños materiales en la vía pública

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Un percance vial se registró este martes 4 de agosto en la zona 13 de la ciudad, que dejó daños estructurales y materiales.

Se trata de un vehículo tipo picop que perdió el control y terminó empotrándose en una vivienda 5 calle entre 5 y 6 avenida de la zona ya mencionada.

El paso se vio afectado en dirección a la colonia la Reformita zona 12, debido que momentos después del percance, autoridades realizaron diligencias para retirar el automóvil.

Según indicó Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, durante la colisión, el conductor dañó un poste de telefonía y un árbol.

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