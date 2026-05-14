Niña fallece tras sufrir un ataque armado en San Miguel Petapa

Una menor de edad fue atacada a balazos por desconocidos la tarde de este jueves 14 de mayo en la zona 10 de San Miguel Petapa.

Vecinos del sector alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes al llegar al lugar de los hechos, localizaron a la niña sin vida en la vía pública.

Vecinos del sector han quedado consternados tras el crimen. (Foto: Asonbomd)

La gravedad de las heridas provocaron que la menor identificada como: Keisy Stephanie Natasha Chacón Medrano, de 13 años, no lograra sobrevivir al hecho armado.

De momento se desconoce el motivo de este crimen, por lo que las autoridades correspondientes realizan diligencias e investigan lo sucedido.

Una niña de 13 años falleció en el lugar tras un ataque armado en la zona 10 de San Miguel Petapa. (Foto: Asonbomd)