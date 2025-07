De niña, la violó una pandilla; de joven mató a el "Monkey"

-

Las manos le temblaban tanto que soltó sin querer el cuchillo de cacha de madera. "Ya estuvo bueno Carla, vámonos", escuchó decir a su amiga, pero las palabras le llegaban retrasadas.

TE PUEDE INTERESAR: Perfil Criminal: Yulissa Marroquín y el asesinato de Josseline Arias y su bebé

Carla bajó la vista y se topó con un hombre retorciéndose en el asiento de un desvencijado camión. "Dios mío, qué hice", pensó, pero fueron solo unos segundos de confusión, después corrió al volante y arrancó. "Te vas despacio, no hagás muladas", le gritó la amiga.

Llevaba planeando el asesinato desde hacía más de cinco meses. Todo estaba estudiado y, en términos generales, había salido bien: nadie les vio, y no olvidó recoger el cuchillo con el que apuñaló –83 veces, se enteró después– al pandillero que, según ella, había cometido una docena de crímenes, entre estos violar niñas y asesinar de dos disparos al hermano de Carla.

A sangre fría

Ya no recuerda muy bien en qué iba pensando mientras conducía, pero seguro que la imagen de su hijo recién nacido se le cruzó por algún momento. Cometió su único crimen pocos meses después de dar a luz. "El 'Monkey' merecía morir", dice sentada en un raído sillón de la oficina de la directora del correccional.

El pandillero había violado a varias niñas y mujeres adultas. (Foto: Archivo)

Carla tiene 28 años, tres hijos y casi la mitad de su vida la ha pasado en prisión. Aquella noche, cuando mató a sangre fría a un pandillero, un retén de Policía en mitad del camino cambió los planes, no pudo huir y la sentencia fue de 20 años de prisión inconmutables. Lleva una década y aunque su conducta ha sido buena, no habrá reducción de condena.

"Matar se siente...", duda unos minutos antes de completar la frase, "es algo que se siente nada más", dice, pero después intenta armar las palabras: "Se siente como si estuvieras fuera de ti mismo. Cuando le di la primera puñalada me desconecté de mí misma, seguí clavando, pero era mi mano la que se movía sola, yo sentía un calor muy fuerte y no podía hacer nada para controlar mi mano. Cuando, al día siguiente, leí en el diario que le había dado 83 puñaladas no lo podía creer, nunca pensé que hubieran sido tantas"

"Se lo merecía"

Carla no está arrepentida. Más que vengar la muerte de su hermano, matar al "Monkey" fue un acto necesario para evitar más muertes, asegura. En prisión ha recibido terapia y eso le ha ayudado a comprender por qué hizo lo que hizo.

Carla tiene 28 años, tres hijos y casi la mitad de su vida la ha pasado en prisión. (Foto: Archivo)

"Yo nunca pensé que iba a ser capaz de matar", asegura, "pero ahora sé que tenía mucha rabia que no supe sacar de otra manera".

Carla creció en una zona marginal donde las maras gobernaban y de niña sufrió el abuso sexual de una pandilla completa. La violación fue tan severa que tuvo que pasar varios días en el hospital.

La psicóloga le ha dicho que al apuñalar al marero estaba liberando ira guardada desde hacía mucho, por eso se ensañó tanto con la víctima. Carla se ha adaptado a su vida en reclusión, trabaja haciendo tortillas y con frecuencia habla con Dios. "Le digo que me perdone y que me comprenda".