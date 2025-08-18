Tragedia en guardería de iglesia: el caso del menor que apuñaló a su hermano

-

Según las leyes guatemaltecas, el menor de 11 no puede ser procesado penalmente.

Un menor de 7 años falleció luego de recibir una herida con un arma blanca en el pecho. El responsable fue su hermano mayor de 11 años en una guardería ubicada dentro de una iglesia en la zona 5, durante la mañana de este domingo 17 de agosto.

El menor falleció momentos después de ingresar al área de emergencias del Hospital San Juan de Dios (Foto: Bomberos Municipales)

Menor no puede ser procesado

Según las autoridades, el niño de 11 años, presunto responsable del ataque, no puede ser procesado penalmente, pues la ley guatemalteca establece que los menores de 13 años son inimputables, es decir, que no pueden ser juzgados ni recibir un castigo penal por un delito.

En lugar de enfrentar un proceso legal, se aplican medidas de protección para cuidar de su bienestar y garantizar que se atiendan sus necesidades, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El niño señalado de cometer el hecho fue colocado con una familia ampliada, informó la PGN. (Imagen con fin ilustrativo: PGN)

Tras el incidente, el menor fue colocado bajo cuidado de familiares ampliados, como abuelos y tíos, mientras las autoridades evalúan su situación y entorno familiar.

El caso permanece en investigación para determinar cómo ocurrió el hecho y si existió algún tipo de falla en la supervisión de los menores.

¿Qué ocurrió?

Lo que era una mañana para escuchar la palabra de Dios, terminó en tragedia luego que dos hermanos, quienes fueron dejados en la guardería de la misma iglesia, encontraron un cuchillo y el hermano mayor se lo incrusto en el pecho a su hermano, de inmediato fue llevado a un sanatorio privado, pero los médicos al no poder hacer nada pidieron a que lo llevaran al hospital San Juan de Dios, pero por la gravedad de la herida falleció antes de ser trasladado al hospital General.

Ángel, de 7 años, estaba junto a su hermano de 11 en la guardería de la iglesia Pueblo de Dios, ubicada en la 11 calle "B" y 34 avenida "C" de la zona 5. El padre de los menores fue informado por los feligreses encargados de cuidar a los niños.

Las autoridades investigan las causas por las que los menores tuvieron acceso al cuchillo, ya que estaban al resguardo de otras personas dentro de la iglesia.

Los Bomberos Municipales acudieron a la sede de la PGN en la zona 1, donde atendieron a la madre de los niños, por sufrir alteración nerviosa mientras esperaba el desarrollo de la audiencia de su otro hijo, como presunto responsable.

Los padres del menor piden que se respete su privacidad por el incidente donde pierde la vida uno de sus hijos y el otro quedó en resguardo de las autoridades.

