Niño que jugaba con un cuchillo hiere a su hermano en una guardería

El otro menor involucrado permanece bajo el resguardo de la PGN.

Bomberos Municipales brindaron asistencia a Herlinda Cantor, madre de los menores involucrados, de 35 años, quien sufrió una crisis nerviosa en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN), ubicadas en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Según el informe preliminar, el incidente involucró a dos hermanos; un niño de 11 años agredió con un arma blanca a su hermano de 7 años dentro de una guardería que funciona en las instalaciones de la iglesia Pueblo de Dios, ubicada en la 11 calle "B" y 34 avenida "C" de la zona 5 capitalina.

El menor herido, identificado como Ángel Gustavo Castillo Cantor, fue trasladado inicialmente a un sanatorio privado en la misma zona y posteriormente al Hospital General San Juan de Dios debido a la gravedad de la lesión, donde falleció poco después de su ingreso.

El menor herido falleció en la sala de emergencia del Hospital San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Municipales)

El otro menor, presuntamente responsable del ataque, quedó bajo resguardo de la PGN mientras se desarrolla el proceso de investigación.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en el lugar para garantizar la custodia del niño.

Además, las autoridades indagan cómo los menores tuvieron acceso al cuchillo mientras se encontraban al cuidado de personal de la iglesia, que se encontraba supervisando a los niños durante un servicio religioso el domingo 17 de agosto.

Los padres han solicitado que se respete su privacidad tras el trágico suceso.