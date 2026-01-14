Niño con autismo cae al fondo de un barranco, en la zona 1

Un niño de 6 años, con autismo, cayó accidentalmente al fondo de un barranco, en el sector 1 del asentamiento Barranquilla, 21 calle final y 13 avenida, en la zona 1 de la ciudad capital.

Bomberos Voluntarios fueron alertados de la emergencia, quienes lograron descender 15 metros hasta donde se encontraba el menor.

Bomberos Voluntarios resctan a un menor de 6 años con autismo que cayó accidentalmente al fondo de un barranco en la 21 calle final y 13 avenida de la zona 1 capitalina.



Los socorristas con apoyo de vecinos del sector rescataron al pequeño, quien fue llevado a la superficie y luego evaluado por los paramédicos.

Posteriormente, fue trasladado a traumatología del Seguro Social para su evaluación médica y descartar alguna lesión, añadieron los bomberos.

