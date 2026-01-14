Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Niño con autismo cae al fondo de un barranco, en la zona 1

  • Por Geber Osorio
14 de enero de 2026, 17:02
Ciudad de Guatemala
Entre socorristas y vecinos rescataron al menor esta tarde. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Entre socorristas y vecinos rescataron al menor esta tarde. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios y vecinos del sector rescataron al menor que había caído a 15 metros de profundidad la tarde de este miércoles.

OTRAS NOTICIAS: Hombre de 75 años muere atropellado cuando caminaba con su mascota

Un niño de 6 años, con autismo, cayó accidentalmente al fondo de un barranco, en el sector 1 del asentamiento Barranquilla, 21 calle final y 13 avenida, en la zona 1 de la ciudad capital.

Bomberos Voluntarios fueron alertados de la emergencia, quienes lograron descender 15 metros hasta donde se encontraba el menor.

Los socorristas con apoyo de vecinos del sector rescataron al pequeño, quien fue llevado a la superficie y luego evaluado por los paramédicos.

Posteriormente, fue trasladado a traumatología del Seguro Social para su evaluación médica y descartar alguna lesión, añadieron los bomberos.

El menor fue rescatado, evaluado y trasladado a un centro asistencial para descartar alguna lesión. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El menor fue rescatado, evaluado y trasladado a un centro asistencial para descartar alguna lesión. (Foto: Bomberos Voluntarios)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar