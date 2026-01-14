Niño con autismo cae al fondo de un barranco, en la zona 1

Bomberos Voluntarios y vecinos del sector rescataron al menor que había caído a 15 metros de profundidad la tarde de este miércoles.
OTRAS NOTICIAS: Hombre de 75 años muere atropellado cuando caminaba con su mascota
Un niño de 6 años, con autismo, cayó accidentalmente al fondo de un barranco, en el sector 1 del asentamiento Barranquilla, 21 calle final y 13 avenida, en la zona 1 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios fueron alertados de la emergencia, quienes lograron descender 15 metros hasta donde se encontraba el menor.
Los socorristas con apoyo de vecinos del sector rescataron al pequeño, quien fue llevado a la superficie y luego evaluado por los paramédicos.
Posteriormente, fue trasladado a traumatología del Seguro Social para su evaluación médica y descartar alguna lesión, añadieron los bomberos.