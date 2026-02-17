Versión Impresa
Zona 12: Vehículos del MP y PNC involucrados en múltiple colisión

  • Por Geber Osorio
17 de febrero de 2026, 16:02
Ciudad de Guatemala
Los tres vehículos involucrados transitaban sobre la vía del Transmetro. (Foto: captura de video)

El percance vial se registró en la vía exclusiva del Transmetro, en la calzada Raúl Aguilar Batres.

Un triple accidente de tránsito se suscitó la tarde de este martes 17 de febrero sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y 10a. calle de la zona 12 capitalina.

En el percance vial se vio involucrado un vehículo de dos ruedas, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y un vehículo del Ministerio Público (MP).

Los dos tripulantes del vehículo de dos ruedas fueron los que resultaron heridos. (Foto: Redes sociales)
Estos transitaban en la vía exclusiva del Transmetro, en donde los tripulantes del vehículo de dos ruedas quedaron heridos sobre la cinta asfáltica.

Bomberos Municipales y Voluntarios arribaron al lugar de los hechos para atender a los heridos, quienes aún no han sido identificados.

Una patrulla de la PNC y un vehículo del MP también estuvieron involucrados en la colisión. (Foto: Redes sociales)
