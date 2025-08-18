Pelea entre conductores termina en disparos y hieren a niño en Calzada La Paz

-

Balas alcanzan a un niño y un adulto en distintos incidentes armados este lunes.

Una familia que transitaba por la calzada La Paz se vio obligada a desviar su ruta y buscar asistencia en la estación de Bomberos Municipales después de que su hijo de 9 años resultara herido por un proyectil de arma de fuego, este lunes 18 de agosto.

De acuerdo con el testimonio del padre, en la 12 avenida y 26 calle de la zona 5, dos conductores discutieron por el paso y realizaron disparos.

Uno de los proyectiles atravesó el techo del vehículo e impactó en la pierna del menor. El niño fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde permanece internado en el área de pediatría.

Los padres del menor pidieron ayuda en la estación de los bomberos de la zona 5, luego de ser alcanzado por una bala perdida en la calzada de la Paz. (Foto: Bomberos Municipales)

Peatón herido por bala perdida

En otro hecho, registrado en la calzada Atanasio Tzul y 11 calle de la zona 12, Bomberos Municipales atendieron a un hombre de 25 años con heridas en la pierna izquierda ocasionadas por arma de fuego.

El peatón resultó con heridas de bala en la pierna izquierda sobre la calzada Atanasio Tzul y 11 calle de la zona 12. (Foto: Bomberos Municipales)

Según el informe preliminar, la víctima intentó refugiarse al percatarse de los disparos, pero resultó herido de un proyectil en la pierna izquierda, mientras los involucrados en el incidente armado continuaron su marcha.

Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron patrullajes en ambas zonas para descartar más víctimas y localizar a los responsables, pero no se reportaron capturas.

*Con información de Jorge Sente / Nuestro Diario

