Niño vive un día inolvidable al cumplir su sueño con Arjona

Arjona dejó que Pablito viviera su sueño de dirigir la producción de su gira.
El cantautor guatemalteco ha compartido videos en los que muestra cómo ha sorprendido a su fanático número uno al cumplirle su mayor sueño.
Ricardo Arjona conoció a Pablo, un niño de siete años que asistió a la Residencia para escuchar sus canciones favoritas: No me importa nada y 70%.
El infante se emocionó al conocer a su ídolo y no perdió la oportunidad de compartirle su más grande anhelo a Arjona: trabajar como su productor.
Ricardo no dudó en ascenderlo por un día, dándole la oportunidad de dar las órdenes detrás del escenario durante el tour Lo que el Seco no dijo.
En las filmaciones publicadas por el cantante, se puede ver la felicidad en el rostro de Pablito, quien se aseguró de que la escenografía saliera a tiempo, incluyendo el taxi, y no dudó en cantar de alegría.
Arjona demuestra que las acciones, por más pequeñas que sean, pueden cambiarles la vida a las personas.