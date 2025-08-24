No despegan: El United vuelve a tropezar en la Premier

-

El Manchester United sigue sin ganar tras solo poder empatar 1-1 en el campo del Fulham, este domingo en la segunda jornada de la Premier League, que deja más dudas en los dirigidos de Ruben Amorim.

Después de su catastrófica pasada temporada, donde solo pudo ser decimosexto en el campeonato inglés, el United quería pasar rápidamente la página este curso, pero por el momento no lo consigue y suma apenas un punto después de dos partidos.

El pasado fin de semana cayó en su estadio de Old Trafford ante uno de los grandes, el Arsenal, y esta vez visitaba el feudo del Fulham con ánimo de resarcirse.

Bruno Fernandes falló un penal en el minuto 38 para un United que no perdía la esperanza y que tuvo premio a su insistencia con un gol en propia puerta de Rodrigo Muniz, tras un remate de Leny Yoro (58) en un saque de esquina.

Man Utd take the lead!



It comes from a corner as Leny Yoro's header then takes a touch off Rodrigo Muniz pic.twitter.com/2V0PAQwYpV — Premier League (@premierleague) August 24, 2025

Pero el triunfo se le escapó luego de las manos, cuando Emile Smith-Rowe (73), dos minutos después de haber entrado en el partido, puso un 1-1 que terminó siendo definitivo.

Las urgencias se instalan ya de entrada en los diablos rojos, que todavía en pleno agosto estarán obligados a ganar el próximo fin de semana ante el Burnley para no quedar más descolgado.

Con un gol en dos partidos, el ataque parece seguir siendo el talón de Aquiles del equipo. Matheus Cunha, uno de los principales fichajes, envió al palo uno de sus intentos y no pudo darle el triunfo a los suyos.