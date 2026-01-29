“¡No es el fuego, eres tú!”: CONAP impulsa campaña contra incendios forestales

-

El Conap refuerza la preservación de áreas naturales con la campaña "¡No es el fuego, eres tú!", que busca prevenir incendios forestales mediante el uso responsable del fuego, la denuncia oportuna y la concientización sobre la importancia de la biodiversidad.

Con el mensaje directo "¡No es el fuego, eres tú!", el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) lanzó una campaña nacional para prevenir y controlar los incendios forestales dentro de las áreas protegidas, un problema que tiene como principal causa la acción humana.

La iniciativa busca informar y sensibilizar sobre el valor de los bosques y la biodiversidad, además de promover el uso responsable del fuego, la denuncia oportuna de incendios y un cambio en el comportamiento de las personas.

El Conap lanzó una campaña nacional para prevenir y controlar los incendios forestales dentro de las áreas protegidas del país. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

La campaña está dirigida especialmente a comunidades, agricultores, turistas y autoridades locales y nacionales.

Según datos oficiales, el 99 % de los incendios forestales registrados en áreas protegidas tiene origen humano, principalmente por quemas agrícolas sin control, mal manejo del fuego y negligencia. Estas prácticas han ocasionado graves daños a los ecosistemas y a la vida silvestre.

Cada incendio provoca la pérdida de árboles, suelo fértil y fuentes de agua esenciales para las comunidades. (Foto: Conap)

Las cifras

Durante la época seca de 2025, el Conap atendió 318 incendios forestales dentro de áreas protegidas. A nivel nacional, el país reportó una reducción importante de siniestros, al pasar de 2 mil 635 incendios en el período 2023-2024 a 1,208 en los primeros cinco meses de 2025.

Las autoridades atribuyen esta disminución al fortalecimiento institucional y al trabajo coordinado entre distintas entidades.

El Conap informó que hubo una disminución de incendios en 2025, y atribuye esta disminución al fortalecimiento institucional y al trabajo coordinado entre distintas entidades. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Actualmente, el Conap cuenta con más de mil guardarrecursos y más de 200 técnicos capacitados y equipados para combatir incendios. Además, se conformaron brigadas interinstitucionales especializadas en la atención de fauna silvestre afectada por el fuego.

La campaña será difundida a nivel nacional en español, q'eqchi', k'iche' y mam, a través de redes sociales, medios de comunicación, radio, vallas publicitarias y cápsulas audiovisuales.

Los incendios forestales destruyen hábitats, afectan la biodiversidad y ponen en riesgo a la vida silvestre. (Foto: Conap)

Los mensajes hacen énfasis en la responsabilidad ciudadana y en no poner en riesgo la vida de los bomberos forestales y brigadistas que combaten los incendios.

Con esta campaña se busca reducir las quemas agrícolas sin control y evitar prácticas negligentes que puedan poner en riesgo los ecosistemas del país.