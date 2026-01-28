PMT busca mejorar la circulación vial ante aumento del parque vehicular

-

Autoridades de la ciudad de Guatemala implementan carriles reversibles y sistemas tecnológicos para reducir la congestión, garantizar la seguridad vial y atender el crecimiento del parque vehicular.

LEE TAMBIÉN: Estos son los 5 beneficios que ofrecerá el Aerometro en la ciudad

Desde los primeros días de enero, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) inició la habilitación de 46 carriles reversibles como una medida indispensable para adaptarse a los cambios diarios en la carga vehicular y mejorar la movilidad en las principales vías.

De acuerdo con la Superintendencia de Tránsito, durante este año se han registrado alrededor de 200 mil vehículos adicionales al parque vehicular, lo que incrementa la presión sobre la red vial.

El inicio del ciclo escolar tiene un impacto en la circulación vehicular. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Asimismo, para finales de febrero, con el inicio del ciclo académico en centros educativos públicos, privados y universidades, se estima una circulación diaria de entre 1 millón 250 mil y 1 millón 300 mil vehículos, informó la Unidad de Prensa de la municipalidad.

El alcalde Ricardo Quiñónez señaló que la ciudad enfrenta uno de sus mayores retos en materia de movilidad.

"La misma condición que hizo de este valle ideal para la conectividad hoy enfrenta su mayor reto. Las principales rutas, la CA-1 y la CA-9, están saturadas mucho antes de llegar a la ciudad, y la presión que se recibe supera cualquier diseño original", expresó.

Los 46 carriles reversibles continuarán funcionando en la ciudad. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Monitoreo y vigilancia

La PMT mantiene un monitoreo constante en los puntos con mayor incidencia vehicular, efectuando ajustes con el objetivo de reducir los tiempos de traslado y mejorar la circulación.

Las autoridades informaron que, aunque actualmente el tráfico se mantiene relativamente ligero, ya existe una planificación para enfrentar el aumento progresivo en los próximos meses.

Para atender este desafío, se cuenta con aproximadamente 850 agentes desplegados en puntos estratégicos de la ciudad.

Los agentes se desplazarán por la ciudad para apoyar en el tráfico. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Innovación

Como parte de las estrategias de modernización, la PMT impulsa la incorporación de nuevos equipos tecnológicos, entre ellos el uso de drones, señalización vial actualizada y coordinación con grúas.

Estas herramientas permiten una reacción más rápida ante incidentes y facilitan la toma de decisiones en tiempo real, contribuyendo a una mejor gestión del tránsito.

Además, el alcalde Quiñónez destacó la importancia de impulsar proyectos de alcance nacional, como el metro, para atender la problemática del tránsito.

La Policía se preparó para afrontar el impacto del tránsito. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

"No es solo un proyecto urbano, es una iniciativa priorizada por el Gobierno central y necesaria para responder a esta realidad", agregó.

Además, se fortalece la coordinación intermunicipal mediante la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y el Departamento de Tránsito, con el objetivo de implementar medidas conjuntas y continuas en los principales corredores metropolitanos.

Se espera un aumento del tránsito para finales de febrero. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Recomendaciones