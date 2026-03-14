¡No hay paso! Anuncian cierre vial en zona 8 de Villa Nueva

El bulevar sur de San Cristóbal será la ruta alterna para poder transitar.
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Este sábado 14 de marzo, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que no hay paso en la ruta de Hacienda de las Flores hacia el Calvario y Ciudad Peronia, de la zona 8 de Villa Nueva.
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Un cierre total de la ruta se realiza por los trabajos municipales en el área. Autoridades solicitan a los conductores usar el bulevar sur de San Cristóbal como ruta alterna.