"No he asesinado a nadie": Piratas de la Muerte declaran ante juez

Cinco integrantes de la estructura criminal denominada "Piratas de la Muerte", declararon ante el juez, para rechazar las acusaciones en su contra.

Este martes 10 de junio continuó la audiencia de primera declaración en contra de los integrantes de la estructura "Piratas de la Muerte". En el sexto día de audiencias y luego de la imputación de la Fiscalía de delitos contra la Vida, cinco de los 16 acusados decidieron declarar ante el juez, Jimmi Bremer.

Los "Piratas de la Muerte" están señalados de utilizar taxis pirata para interceptar e intoxicar a sus víctimas, para luego robarles sus pertenencias. Las personas afectadas eran abandonadas en la vía pública en donde las hacían pasar por personas en situación de calle. Por falta de atención médica, muchos fallecieron. Se les señala de estar implicados en 23 muertes.

"No recuerdo nada"

La primera en declarar fue Berta Pérez, acusada de participar en un hecho, en el que un hombre fue drogado para robarles sus pertenencias, quien sobrevivió porque la investigación ya estaba en curso y hubo intervención de autoridades.

Aseguró que no recuerda nada, que se dedica a ser dama de compañía y que ese día estaba muy tomada.

Luego declaró Maritriny Medrano Barillas, agente de la Policía Nacional Civil y hermana de Jairo y Cristian Barillas. Fue acusada de intervenir y obstaculizar la investigación, ya que al momento en que sus hermanos le llamaban cuando eran retenidos por la PNC, ella llegaba para apoyarles y evitar que los registraran.

"Yo solo llegué a auxiliar a mis hermanos, por miedo a que algo les pasara, porque en todas las instituciones hay agentes buenos y malos. Yo solo les dije qué podían hacer por si los policías los estaban molestando", dijo ante el juez.

También dijo que la acusan de vender un teléfono robado, pero insistió en que ese aparato le pertenecía.

El tercero en declarar fue Josué López, acusado de vender las pertenencias que les robaban a las víctimas.

Su declaración fue corta, solo indicó que el número de teléfono que aparece en las escuchas telefónicas no le pertenece y que tampoco es su voz la que se escucha.

"No he asesinado a nadie"

Después, ingresó a la sala de audiencias, Juan Bautista Roblero, papá de los otros acusados: Gemmer Juanito, Wilder Augusto y Jorge Neftalí (en rebeldía).

El señor indicó ser jubilado y que la única razón por la que está preso es porque a su nombre aparecen dos vehículos que le pertenecen a uno de sus hijos. Dijo que su hijo Gemmer tenía problemas con la SAT, por lo que aceptó registrar los carros a su nombre.

El último en declarar fue Erwin Dueñas, fue quien estuvo más tiempo ante el juez. Dijo que tiene más de 30 años de ser taxista, que trabaja para mantener a su familia y que está siendo acusado solo porque se dedicaba a "taxiarles" a estas personas.

"Yo no he asesinado a nadie, a mí no me encontraron botellas, medicinas o bebidas. Lo que hay es un audio en donde hablo con uno de ellos, pero era por el trabajo del taxi. Lo que le pido es mi libertad, por mis hijos", dijo.

Luego de la declaración de los acusados, el Ministerio Público pidió que estos sean ligados a proceso penal por varios delitos, entre estos: asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, plagio o secuestro, robo agravado, comercialización de terminales móviles, entre otros.