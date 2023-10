"No me asusta": Samuel Pérez tras petición del MP por retiro de antejuicio

-

Samuel Pérez emitió un nuevo pronunciamiento tras las acciones del MP por levantarle la inmunidad.

Durante la noche de viernes 27 de octubre, el diputado Samuel Pérez publicó un video en sus redes sociales oficiales para pronunciarse respecto a la solicitud para quitarle el antejuicio que fue presentada por el Ministerio Público (MP).

"Es el colmo de lo ridículo que el Ministerio Público de Consuelo Porras quiera perseguirme por un tweet. A los dictadores se les olvida que en Guatemala hay libre emisión del pensamiento, y el pueblo tiene derecho a expresar su postura", inició su pronunciamiento el congresista.

El diputado del Congreso de la República señaló que el ente investigador ha "gastado más dinero en investigar tweets que en perseguir violaciones, extorsiones y corrupción".

En cuanto a la investigación en su contra, Pérez indicó que las acciones del MP "no le asustan". Sin embargo, resaltó que es preocupante que se quiera investigar a los guatemaltecos que emita un comentario contra la institución.

"Esto no me asusta, pero es preocupante que ahora quieran perseguir a cualquier persona que opine en su contra. No olvidemos que quienes tienen miedo son ellos, ya no saben que más hacer y por eso pierden tiempo en ridiculeces", puntualizó Samuel Pérez.

Mira aquí las declaraciones:

El MP está haciendo el ridículo. pic.twitter.com/tFAgNj6RFZ — Samuel Pérez Álvarez (@samuel_pz) October 28, 2023

La solicitud del MP

Fue en la tarde del mismo viernes, cuando el MP informó en sus redes sociales que la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas presentó una solicitud para levantar el derecho de inmunidad de Samuel Pérez, diputado del Congreso de la República por el Movimiento Semilla.

La Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas presentó este día solicitud de levantamiento de la inmunidad en contra del Diputado por el Distrito Central Samuel Andrés Pérez Álvarez

La institución explicó en su comunicado que Pérez habría cometido el delito de "actividades contra la seguridad interior de la nación", esto tras haber publicado un mensaje en la red social de "X" (antes Twitter).

En la publicación difundida el 18 de octubre, Pérez escribió "La CC prácticamente le declara la guerra al pueblo de Guatemala y manda al Ejército a las calles". Luego de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) que resolvió y ordenó al Ministerio de Gobernación y a la Dirección de la Policía Nacional Civil (PNC) retirara las manifestaciones y bloqueos de carreteras contra la fiscal general del MP, Consuelo Porras.