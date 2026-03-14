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¡No olvides tu paraguas! Se esperan lluvias este fin de semana

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de marzo de 2026, 09:47
Se espera presencia de lluvias para este sábado. (Foto: Shutterstock)

Se espera presencia de lluvias para este sábado. (Foto: Shutterstock)

En Alta Verapaz se han registrado lluvias constantes desde la noche del viernes.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre las condiciones del clima; para este sábado se prevé una mañana con alta radiación solar, principalmente a medio día.

Y un ambiente de con bruma para las regiones del sur y Valles de Oriente.

Sin embargo, para la noche se esperan lluvias con actividad eléctrica sobre Bocacosta, Occidente, sur de Altiplano Central y sur de Petén.

El Insivumeh solicita a la población cualquier emergencia reportarla a los números de las autoridades. 

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