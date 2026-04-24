¡No pudo escapar! Lo capturan cuando asaltaba a estudiantes

Cuando el delincuente intentó huir, policías a bordo de motocicletas lograron atraparlo y capturarlo.
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Dos estudiantes de 13 y 15 años eran despojados de sus pertenencias por un hombre identificado como Denilson "N", de 23 años, alias "Pinky" quien terminó capturado en flagrancia cuando agredía a los menores.
El hombre fue aprehendido cuando despojaba a los estudiantes de una Tablet, valorada en Q1,800.
El hecho ocurrió en la zona 1 de Escuintla, de donde el ahora capturado intentó huir, pero fue interceptado de inmediato por policías de la unidad motorizada de la comisaría.
El comisario Jaime Martínez, jefe de la comisaría, destacó que se están intensificando las acciones de seguridad en los alrededores de los centros educativos, con el fin de prevenir este tipo de delitos que afectan a los estudiantes.