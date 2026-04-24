Trasladan a menores de un centro educativo al presentar síntomas de intoxicación

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Mas de 30 personas fueron trasladadas a un hospital debido a síntomas de intoxicación.

Bomberos Municipales Departamentales se dirigieron a la Escuela Normal Regional de Occidente (ENRO) en el departamento de Sololá, debido al reporte de varios menores y adultos que presentaban síntomas de intoxicación por alimentos.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá y Centros de Salud y según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se brindó la atención preliminar a 59 pacientes en los Centros de Atención Permanente (CAP) de la región.



Los pacientes fueron atendidos tras presentar síntomas de intoxicación. (Foto: ASONBOMD)

De ese modo, en el CAP de Santa Lucía Utatlán se atendieron 42 estudiantes, de los cuales 27 ya egresados y 15 están estables bajo observación; en el CAP de Nahualá se brindó asistencia a 14 pacientes y en el CAP de Santa Clara La Laguna a 3 más, todos en condición estable.

Para su traslado se necesitó al apoyo de las estaciones de Santa Lucía Utatlán, San Juan Argueta, Santa María Visitación, Camanchaj y Totonicapán.

Varias estaciones trasladaron estudiantes a distintos centros asistenciales. (Foto: ASONBOMD)

La respuesta del Ministerio de Salud ante los estudiantes intoxicados

Por medio de un comunicado las autoridades de Salud dieron a conocer el estado de salud de las personas intoxicadas.

También indicaron que monitorean el caso como parte del protocolo de vigilancia, un equipo técnico especializado se encuentra en el centro educativo realizando el estudio de los alimentos para determinar la fuente de la intoxicación.