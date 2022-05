Nodal abrirá un estudio de tatuajes en Estados Unidos

Christian Nodal le da vuelta a la página y exhibe su nuevo diseño de tatuaje con el que tapó lo ojos de Belinda que adornaban su pecho y anuncia su nuevo proyecto, no musical.

Christian Nodal sigue acaparando la atención de los reflectores, durante los últimos días, el mexicano de 23 años, ha causado polémica por sus declaraciones donde arremete contra Belinda, su exprometida.

Esta vez, el intérprete de "Vivo en el 6", prefirió ponerle fin al tema de sus tatuajes, los cuales se hizo en honor a la artista de doble nacionalidad, mientras sostenían un romance.

(Foto: Archivo/Soy502)

El nuevo tatuaje

Pues, finalmente mostró el diseño que se hizo para sustituir el tatuaje de los ojos de Belinda que cubría su pecho. Fue durante una transmisión que realizó en sus redes sociales, donde se dejó ver sin camisa para lucir su nuevo tatuaje.

(Foto: captura de pantalla)

Todo ocurrió mientras ejecutaba la guitarra y presentaba su Extended Play, es decir, una compilación de sus composiciones.

Y efectivamente, tal y como lo declaró a finales de abril en una entrevista que sostuvo en Venga La Alegría, los ojos de su exnovia fueron cubiertos con unas alas.

"Tenía unos ojos aquí, me los tapé con unas alas e hice un diseño completo de pecho", declaró Nodal.

Pero además, se aprecia que el diseño va acompañado de un águila y dos calaveras, las cuales están a los extremos y una de ellas tiene un sombrero.

(Foto: captura de pantalla)

Otros proyectos

Según Nodal, el nuevo tatuaje fue diseñado por él mismo. Entre las pasiones del joven artista no solamente está la música, sino el amor por los tatuajes, razón por la que se ha hecho varios en todo su cuerpo y rostro. Próximamente dará por inaugurado su estudio de tatuajes en Estados Unidos.

"Se viene un estudio de tatuajes... Los tatuajes es un tema que a mí me apasiona desde niño chiquito y siempre he querido como formar parte y ya aprendí a tatuar. Tatué a Adamari, una amiga que quiero mucho y le quedó súper bonito... Me encanta eso, he tatuado a amigos también y me gustaría darles un trato excelente", confesó.