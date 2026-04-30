Nombran a nueva titular de la Dirección General de Transportes

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En esta nueva etapa en la DGT, la digitalización y automatización de procesos serán ejes para mejorar la atención del usuario, según las autoridades.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda anunció este jueves 30 de abril un nuevo cambio en la Dirección General de Transportes (DGT), como parte de la estrategia institucional que se impulsa desde el inicio de la actual administración.

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, explicó que este relevo se trata de una nueva etapa dentro de un proceso que ha buscado fortalecer la institucionalidad de la DGT. Recordó que, en una primera fase, se inició una recuperación interna liderada por la exdirectora Elizabeth Velásquez, quien enfrentó decisiones complejas para ordenar la institución.

Asimismo, indicó que el licenciado Mynor González continuó con la implementación del plan estratégico durante más de un año.

La nueva dirección de la DGT apuesta por modernizar y agilizar el sistema. (Foto: Wilder López/Soy502)

Ahora, la dirección queda a cargo de Pai Ela Escobar Pérez, quien asume el liderazgo en medio de una tercera fase enfocada en consolidar los avances dentro de esta institución. Suriano indicó que este cambio no implica una ruptura, sino la continuidad de una hoja de ruta ya definida, con énfasis en fortalecer procesos internos, tecnología y atención a los usuarios.

"Creemos que si no damos ese paso, realmente las futuras direcciones van a tener condiciones más complejas de las que nos veremos hoy en nuestro país", indicó Suriano.

También indicó que en paralelo, González pasará a integrarse al despacho ministerial con la función de coordinar la elaboración e implementación de una iniciativa de ley de transporte que busca sentar bases más sólidas para este sector.

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Por su parte, la nueva directora Escobar, indicó que uno de los principales desafíos será avanzar en la modernización de la institución mediante la automatización de procesos. Explicó que la primera fase contempla que los usuarios puedan realizar sus gestiones de forma directa, sin intermediarios, lo que reduciría costos y agilizaría los trámites.

"Son retos que ya estamos asumiendo y estamos tratando de hacer todos los esfuerzos tecnológicos para que la transformación sea lo más rápido posible", indicó.

La dirección de la DGT queda a cargo de Pai Ela Escobar Pérez, con el objetivo de fortalecer procesos internos, tecnología y atención a los usuarios. pic.twitter.com/wOHfgBhE78 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 30, 2026

Escobar también destacó que ya se trabaja en soluciones tecnológicas para acelerar esta transformación, para mejorar la eficiencia en los servicios. Añadió que su experiencia previa en el ámbito del transporte y su paso por distintas dependencias del ministerio respaldan su capacidad para asumir el cargo.

Ejes principales

La nueva directora de la DGT centrará su gestión en agilizar y transparentar los trámites mediante un mejor control de expedientes, impulsar la digitalización y automatización de servicios para reducir tiempos de espera, y fortalecer la institución con equipos de trabajo respaldados por herramientas tecnológicas.

También plantea avanzar hacia una legislación moderna en transporte y consolidar una transformación digital integral que mejore la atención y optimice el tiempo de los usuarios.