"Me trae recuerdos": Ricardo Arjona luce gorro de la Iglesia de Jocotenango

Ricardo Arjona reveló cómo son sus momentos en el camerino, previos a ingresar al show en la residencia "Lo que el seco no dijo", y presumió un gorro con una ilustración muy especial.
OTRAS NOTICIAS: ¡Nuevas fechas! Ricardo Arjona confirma más noches en Guatemala
El guatemalteco grabó un video minutos antes de entrar al escenario, mientras tocaba su guitarra para calmar los nervios y lucía un gorro con la imagen de la Iglesia de Jocotenango.
"Este gorro que es una belleza me trae tantos recuerdos", dijo mientras coreaba la canción "Pedigrí", de su disco "Viaje".
"A 5 minutos. en algún lugar del tiempo y del planeta", escribió mientras hacía unos acordes.
Ricardo presentó el 6 de noviembre su cuarto show, y este viernes va por el quinto.
¿De dónde es la gorra que usa Arjona?
Esta es parte de la merch que puede adquirirse en las presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Se trata de un diseño de la marca "Hola! By Vitto", de Vito Murga. diseñadora guatemalteca cuyas piezas son hechas por especialistas en textiles nacionales.
RECUERDA: Textiles guatemaltecos destacan en Residencia de Ricardo Arjona por una causa
El sitio para adquirir los productos de Ricardo Arjona, además de sus discos, está donde se encuentra el "vocho", autografiado.
MIRA: