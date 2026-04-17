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La nota que dejaron junto a un cuerpo al costado de la carretera

  • Por Reychel Méndez
17 de abril de 2026, 11:25
La nota fue localizada al lado de un cuerpo que fue abandonado a la orilla de la carretera. (Foto: Redes sociales)

La nota fue localizada al lado de un cuerpo que fue abandonado a la orilla de la carretera. (Foto: Redes sociales)

Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área tras el hallazgo del cadáver.

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Durante la mañana de este viernes 17 de abril se reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas a la orilla de la carretera que conduce de San José Pinula a Palencia.

Al lugar se hicieron presentes Bomberos Voluntarios de la 127 compañía, quienes al lado de la persona fallecida localizaron una nota que hace entender que fue asesinado por cometer robos.

La nota, que fue escrita con marcador negro y contenía las palabras "Más que todo este hijue...ta se pasó la fila y todo eso le va a pasar a todos los que andan..."

Tras el hallazgo también se coordinó con la Policía Nacional Civil, quienes acordonaron la escena del crimen y dieron aviso a las autoridades correspondientes para proceder con las diligencias de ley.

Hasta el momento no se descarta que se trate de un hecho que involucre a las pandillas.

Las autoridades embalaron las evidencias para poder fortalecer las investigaciones. (Foto: Redes Sociales)
Las autoridades embalaron las evidencias para poder fortalecer las investigaciones. (Foto: Redes Sociales)

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