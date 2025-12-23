Nubes y lloviznas para los guatemaltecos este 24 de diciembre

-

Este 24 de diciembre se celebrará entre villancicos y paraguas por posibles lluvias en distintos puntos del país.

El 24 de diciembre los guatemaltecos celebrarán la Navidad con un ambiente marcado por el ingreso de viento norte acelerado, nublados y lluvias ligeras en distintas regiones del país, según lo detalló el Insivumeh.

Durante el amanecer y la mañana, se espera cielo mayormente nublado con posibles lloviznas en las regiones Norte, Caribe y la Franja Transversal del Norte.

Día nublado acompaña las fiestas navideñas de los guatemaltecos. (Foto ilustrativa: Istock)

Día nublado

En los sectores más elevados del Occidente, las temperaturas serán bajas desde las primeras horas del día.

En el resto del territorio, la nubosidad será variable, con alternancia de nubes y claros, mientras el viento norte soplará de moderado a fuerte, principalmente en áreas montañosas, cañones del Altiplano Central y Valles de Oriente.

Posibles lluvias

Para la tarde y noche, la humedad proveniente del mar Caribe favorecerá nuevamente los nublados acompañados de lloviznas o lluvias intermitentes, sobre todo en el Norte, la Franja Transversal del Norte, el Caribe y el Altiplano Central, sin descartar precipitaciones aisladas en otras regiones.

Por la tarde y noche los nublados estarán acompañados de lloviznas o lluvias intermitentes en distintos puntos del país. (Foto ilustrativa: Istock)

Las bajas temperaturas persistirán durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas altas del Occidente y el Altiplano, por lo que se recomienda abrigarse bien y tomar precauciones ante el viento y las lluvias previstas.