FECI abre nuevo caso sobre "autoridades al servicio del crimen"

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó el caso "Autoridades al servicio del crimen", donde sindica a cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) activos de colaborar con un prestamista que mató a su deudor. Los elementos pidieron soborno para desviar la investigación.

El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, detalló que el 4 de septiembre de 2020, Miguel Enrique Ramírez Dávila atentó en contra de la vida de Arnoldo Peralta Iboy, un hombre que le tenía una deuda de 50 mil quetzales y que en esa fecha debía pagar una cuota de 5 mil quetzales.

Al no tener el dinero, el prestamista Miguel Ramírez "le disparó en el cuello" a Iboy. Creyendo que lo mató lo trasladó en un vehículo y lanzó el cuerpo a un terreno baldío de Amatitlán.

La víctima fue trasladada por bomberos al hospital del municipio donde recibió atención médica. El 19 de septiembre de ese año se capturó a Ramírez y se le decomisó una pistola, municiones, un teléfono celular y dos vehículos. Está acusado de intento de homicidio.

La investigación estaba a cargo de la unidad de PNC de Amatitlán, sin embargo empezaron tener obstáculos en las pesquisas y el caso se trasladó a la FECI.

La PNC ayuda a prestamista

Los cuatro agentes de la PNC activos que colaboraron con Martínez, de acuerdo a la investigación, son:

1. Urlin Eliú Cruz Valenzuela, activo en Subdirección de Personal.

2. Cinthia Fabiola Menédez Ardón, activa en Delitos contra la Vida.

3. Jorge Armando Morales Carrera, activo en la unidad motorizada en Amatitlán.

4. José Samuel Chávez Suar, activo en la unidad motorizada de Amatitlán.

Existen chats y llamadas telefónicas interceptadas donde se evidencia las conversaciones entre los policías y Miguel Enrique Ramírez Dávila.

Los elementos de seguridad pública ayudaron a ocultar, alterar o destruir indicios de la investigación con el objetivo que Ramírez no fuera señalo del atentado contra Arnoldo Peralta Iboy, dijo el jefe de la FECI. Además solicitaron soborno a cambio de la colaboración.

Las comunicaciones

El elemento de la patrulla motorizada de Amatitlán, Jorge Armando Morales Carrera, chateó con Miguel Enrique Ramírez para decirle un día después del atentado: "Pero de lo que estábamos hablando ayer negativo, todavía no han reportado que fue a ver a San Pedro". El fiscal Sandoval dice que en términos populares la frase "ir a ver a San Pedro", significa que la persona ha fallecido.

Durante la mañana del 5 de septiembre de 2020, Morales siguió la conversación. "Me extraña patroncito pa´eso estamos, no se a***** de todos modos mientras no reporten a ese carro hijo de p*** que se pudra. A la hora que ese hijo de p*** se muera yo el aviso".

También existen comunicaciones con los demás agentes de PNC. Incluso mandaron el número de cuenta bancario para recibir el soborno que según los depósitos fue de 10 mil quetzales.

Chats con el prestamista.

El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dio a conocer que este tipo de investigaciones son parte del mandato de la fiscalía. "Es una de las aristas de impunidad e incrustamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos" dijo al referirse a la PNC.

Se investigará si el actuar de los cuatro agentes alcanza a todo el personal de la sede policial de Amatitlán, debido a que recibieron denuncias que ese tipo de conducta es sistemático en el lugar.

Los cuatro agentes de la PNC pudieron ser capturados en sus puestos de trabajo; el prestamista Miguel Ramírez está en prisión y se imputarán nuevos hechos y la esposa de Ramírez también fue capturada. Se le identificó como Aura Marina Méndez Chávez de Ramírez.

La mujer participó obstaculizando la acción penal al dar seguimiento a los agentes de policía que sí estaban investigando el atentado.

