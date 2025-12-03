Nuevo escándalo, la demanda contra Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith enfrenta demanda por amenazas e intimidación.
PODRÍA INTERESARTE: Problemas económicos: Paulina Rubio es desalojada de su casa
Jada Pinkett Smith vuelve al centro de la polémica tras ser demandada por el equivalente a Q23 millones por Bilaal Salaam, antiguo amigo y colaborador cercano de Will Smith.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso People, la actriz lo confrontó en septiembre de 2021 durante un evento privado en California, donde lo habría insultado, intimidado y amenazado con "desaparecer" si revelaba asuntos personales de la familia.
OTRAS NOTICIAS: Joaquín Sabina le dice adiós a los escenarios
Salaam, quien asegura haber sido el mejor amigo del actor por casi cuatro décadas, afirma que Jada intentó obligarlo a firmar un acuerdo de confidencialidad y que, tras negarse, recibió amenazas continuas.
El demandante sostiene que desde entonces ha sido víctima de una campaña de represalias, agravada después de que los Smith supieran que preparaba unas memorias.
También acusa a la actriz de difamarlo públicamente al insinuar que intentaba extorsionarlos. La pareja no se ha pronunciado aún sobre el caso, que revive la crisis de reputación surgida tras la bofetada de Will Smith contra Chris Rock en los Óscar de 2022.