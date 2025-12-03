Nuevo escándalo, la demanda contra Jada Pinkett Smith

-

Jada Pinkett Smith enfrenta demanda por amenazas e intimidación.

Jada Pinkett Smith vuelve al centro de la polémica tras ser demandada por el equivalente a Q23 millones por Bilaal Salaam, antiguo amigo y colaborador cercano de Will Smith.

Bilaal Salaam era un buen amigo y colaborador de Will Smith. (Foto: X)

Según la denuncia, a la que tuvo acceso People, la actriz lo confrontó en septiembre de 2021 durante un evento privado en California, donde lo habría insultado, intimidado y amenazado con "desaparecer" si revelaba asuntos personales de la familia.

La pareja está legalmente casada pero separada desde 2016. (Foto: X)

OTRAS NOTICIAS: Joaquín Sabina le dice adiós a los escenarios

Salaam, quien asegura haber sido el mejor amigo del actor por casi cuatro décadas, afirma que Jada intentó obligarlo a firmar un acuerdo de confidencialidad y que, tras negarse, recibió amenazas continuas.

El demandante sostiene que desde entonces ha sido víctima de una campaña de represalias, agravada después de que los Smith supieran que preparaba unas memorias.

En 2022, Will Smith abofeteó a Chris Rock en la ceremonia de los Óscar por burlarse de Jada. (Foto: X)

También acusa a la actriz de difamarlo públicamente al insinuar que intentaba extorsionarlos. La pareja no se ha pronunciado aún sobre el caso, que revive la crisis de reputación surgida tras la bofetada de Will Smith contra Chris Rock en los Óscar de 2022.