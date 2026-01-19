Nuevo examen para el Real Madrid de Arbeloa ante el Mónaco

-

El Santiago Bernabéu vuelve a ser escenario europeo en una noche clave para el Real Madrid, que recibe este martes (2:00 p.m. en vivo por ESPN) al Mónaco en el debut de Álvaro Arbeloa al frente del equipo en la Champions League.

El encuentro llega en un momento delicado, marcado por la tensión con la afición tras los abucheos sufridos por los jugadores en el último compromiso liguero ante el Levante.

El conjunto blanco afronta el duelo con la necesidad de confirmar una reacción que ponga fin a semanas complicadas, iniciadas tras la derrota en la final de la Supercopa frente al Barcelona y agravadas por la eliminación en la Copa del Rey. Enfrente estará un Mónaco que añade un componente emocional al choque, con el regreso de Mbappé al estadio del club que impulsó su carrera profesional.

✅ ¡Nuestros convocados!

@AS_Monaco_ES pic.twitter.com/RlVWBlPxKO — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2026

A pesar del cambio en el banquillo, el recorrido europeo sigue siendo uno de los puntos más sólidos del equipo. Xabi Alonso dejó una base competitiva en la Champions que ahora hereda Arbeloa, aunque los blancos no lograron puntuar en los enfrentamientos de mayor exigencia ante Liverpool y Manchester City.

Actualmente situados en la séptima posición de la clasificación, una victoria permitiría al Real Madrid acercarse de forma decisiva a los puestos de privilegio antes de cerrar la fase de liga en Portugal frente al Benfica de José Mourinho. Ese escenario daría margen al nuevo técnico para implementar con calma sus ajustes tácticos.

En cuanto a la plantilla, las opciones son limitadas. Arbeloa no podrá contar con Rodrygo en ataque y pierde a Álvaro Carreras por sanción, mientras se mantienen las ausencias de jugadores clave como Trent, Militao, Rüdiger, Mendy y Brahim. Ante este panorama, no se descarta que Güler y Mastantuono, decisivos tras el descanso frente al Levante, partan desde el once inicial.