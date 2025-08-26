Senderos, columpios y más: el nuevo parque ecológico en Santa Catarina Pinula

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, anunció un nuevo espacio abierto.
La Colonia Santo Domingo, ubicada en Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, contará con un nuevo parque ecológico.
El alcalde Sebastián Siero sorprendió a los vecinos del sector al asegurar que este nuevo espacio abierto contará con senderos, columpios, bancas, juegos infantiles y muchas otras amenidades para toda la familia.
Nuevo paso a desnivel
Hace unos días, Siero también anunció que los trabajos de construcción para el nuevo paso a desnivel "Don Justo" han comenzado.
La obra se encuentra en la entrada hacia San José Pinula, por lo que se ha realizado un cierre parcial en el ingreso al carril auxiliar, mientras que los carriles del lado izquierdo actuales se mantendrán habilitados.
"Este es el puente más largo que va a haber a lo largo de carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo", informó el jefe edil.
El puente contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.