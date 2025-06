El legado de Michael Jackson sigue vigente

-

Fanáticos de todo el mundo lo recuerdan con cariño y admiración.

Su voz, baile y carisma continúan inspirando al mundo. (Foto: X)

En 2009, la industria musical perdió a uno de los artistas más populares de la historia, que destacó por su carisma, resiliencia, icónicos pasos de baile y una voz poderosa que cautivó al mundo.

Michael Jackson, el inigualable "Rey del pop", falleció a los 50 años. Fue hallado inconsciente en su residencia de Holmby Hills, siendo llevado a UCLA Medical Center tras sufrir un paro cardiaco provocado por una sobredosis de propofol administrada por su médico personal.

Michael Jackson dejó una huella imborrable en la industria musical. (Foto: X)

El impacto en sus seguidores fue tan grande que varias plataformas presentaron fallas por la sobrecarga de información con homenajes hacia Jackson, además de que la venta de sus álbumes se elevó y el documental This is it rompió récord de espectadores en su momento. 16 años después, su legado permanece vigente y es recordado como una leyenda.