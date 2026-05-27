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Los nuevos BRACOS inspirados en “El Pescadito” Ruiz

  • Por Content Marketing Soy502
  • Gracias a:
26 de mayo de 2026, 18:02
(Fotografía: Content Marketing Soy502)

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

La cadena de tiendas PAR2 presentó la colección BRACOS x CR20, una propuesta de calzado urbano que rinde homenaje a la trayectoria y legado de Carlos "El Pescadito" Ruiz.

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(Fotografía: Content Marketing Soy502)

La nueva colección, de edición limitada, fusiona elementos deportivos con una estética urbana diseñada para las nuevas generaciones de aficionados del fútbol.

Esta alianza nace de una profunda afinidad. BRACOS celebra los valores que nos conectan con nuestra gente: esfuerzo, autenticidad y cercanía. Esta colaboración con Carlos 'Pescadito' Ruiz lo refleja.
Estela Castillo
, directora de Mercadeo de Empresas ADOC.

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(Fotografía: Content Marketing Soy502)

La colección refleja esta unión: piezas de calzado diseñadas para celebrar la pasión por el fútbol desde una perspectiva cotidiana, accesible y auténtica a través de estilos versátiles y confortables.

BRACOS forma parte de las marcas de TIENDAS PAR2, donde siempre ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos, acercándole marcas y productos de alta calidad con una propuesta accesible.
Luis Torres
, gerente general Empresas ADOC Guatemala.

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Cada modelo incorpora materiales, acabados y detalles personalizados inspirados en momentos representativos de la carrera de Ruiz, manteniendo un vínculo de su legado deportivo con la cultura futbolera guatemalteca.

Me emociona ver cómo BRACOS ha transformado mi trayectoria en una colección que no solo habla de fútbol, sino de identidad y orgullo guatemalteco.
Carlos Ruiz
, exjugador guatemalteco.

Edición limitada

Como parte de esta edición especial, cada par de BRACOS x CR20 será entregado en una caja coleccionable autografiada por Carlos Ruiz, convirtiendo la colección en una pieza conmemorativa para aficionados y seguidores del exjugador.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)
(Fotografía: Content Marketing Soy502)

La nueva colección ya está disponible por tiempo limitado (o hasta agotar existencias) en todas las tiendas PAR2 del país y en los canales oficiales de la marca: www.par2.gt y a través de WhatsApp: (502) 3151-6547.

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