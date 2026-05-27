Los nuevos BRACOS inspirados en “El Pescadito” Ruiz

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La cadena de tiendas PAR2 presentó la colección BRACOS x CR20, una propuesta de calzado urbano que rinde homenaje a la trayectoria y legado de Carlos "El Pescadito" Ruiz.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

La nueva colección, de edición limitada, fusiona elementos deportivos con una estética urbana diseñada para las nuevas generaciones de aficionados del fútbol.

“ Esta alianza nace de una profunda afinidad. BRACOS celebra los valores que nos conectan con nuestra gente: esfuerzo, autenticidad y cercanía. Esta colaboración con Carlos 'Pescadito' Ruiz lo refleja. ” Estela Castillo , directora de Mercadeo de Empresas ADOC.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

La colección refleja esta unión: piezas de calzado diseñadas para celebrar la pasión por el fútbol desde una perspectiva cotidiana, accesible y auténtica a través de estilos versátiles y confortables.

“ BRACOS forma parte de las marcas de TIENDAS PAR2, donde siempre ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos, acercándole marcas y productos de alta calidad con una propuesta accesible. ” Luis Torres , gerente general Empresas ADOC Guatemala.

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Cada modelo incorpora materiales, acabados y detalles personalizados inspirados en momentos representativos de la carrera de Ruiz, manteniendo un vínculo de su legado deportivo con la cultura futbolera guatemalteca.

“ Me emociona ver cómo BRACOS ha transformado mi trayectoria en una colección que no solo habla de fútbol, sino de identidad y orgullo guatemalteco. ” Carlos Ruiz , exjugador guatemalteco.

Edición limitada

Como parte de esta edición especial, cada par de BRACOS x CR20 será entregado en una caja coleccionable autografiada por Carlos Ruiz, convirtiendo la colección en una pieza conmemorativa para aficionados y seguidores del exjugador.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

La nueva colección ya está disponible por tiempo limitado (o hasta agotar existencias) en todas las tiendas PAR2 del país y en los canales oficiales de la marca: www.par2.gt y a través de WhatsApp: (502) 3151-6547.