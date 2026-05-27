Los nuevos BRACOS inspirados en “El Pescadito” Ruiz

La cadena de tiendas PAR2 presentó la colección BRACOS x CR20, una propuesta de calzado urbano que rinde homenaje a la trayectoria y legado de Carlos "El Pescadito" Ruiz.
La nueva colección, de edición limitada, fusiona elementos deportivos con una estética urbana diseñada para las nuevas generaciones de aficionados del fútbol.
La colección refleja esta unión: piezas de calzado diseñadas para celebrar la pasión por el fútbol desde una perspectiva cotidiana, accesible y auténtica a través de estilos versátiles y confortables.
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Cada modelo incorpora materiales, acabados y detalles personalizados inspirados en momentos representativos de la carrera de Ruiz, manteniendo un vínculo de su legado deportivo con la cultura futbolera guatemalteca.
Edición limitada
Como parte de esta edición especial, cada par de BRACOS x CR20 será entregado en una caja coleccionable autografiada por Carlos Ruiz, convirtiendo la colección en una pieza conmemorativa para aficionados y seguidores del exjugador.
La nueva colección ya está disponible por tiempo limitado (o hasta agotar existencias) en todas las tiendas PAR2 del país y en los canales oficiales de la marca: www.par2.gt y a través de WhatsApp: (502) 3151-6547.