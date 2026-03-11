La mujer que fue hallada sin vida dentro de un agujero

El cuerpo de la víctima presentaba varios golpes.
Vecinos que caminaban por una solitaria calle de terracería del caserío Grano de Oro, Petén, alertaron a las autoridades al hallar el cuerpo de una mujer, quien fue identificada como Sayra Yamilet Zacarías Martínez.
Según información preliminar, el cuerpo fue localizado en un agujero donde se acumula agua de lluvia.
Zacarías era originaria de Zacapa, pero residía en el barrio Tikajal, municipio de San Luis, Petén.
Cuerpos de socorro utilizaron equipo especial para extraer el cuerpo.
Posteriormente fue trasladado a la morgue del Inacif local, donde se establecerá la causa de muerte.
Pobladores comentaron que Zacarías tenía severos golpes en el rostro y extremidades superiores.
Se solicitó información del caso al Ministerio Público, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.