Trágico final: padre enfrenta al asesino de su hijo y termina sin vida

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El joven había regresado de los Estados Unidos y el presunto asesino habría sido su cuñado.

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Este hecho de violencia alarmó a vecinos de la aldea Shalaguá, en el municipio de Camotán, departamento de Chiquimula

Keysi Amador López, de 19 años, se conducía como acompañante a bordo de una motocicleta, cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, personas que se encontraban en el área dieron aviso a los cuerpos de socorro, quienes acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente a un hospital, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Un segundo ataque

Minutos después, Cosme Amador López, padre del fallecido, se dirigió a la vivienda del presunto responsable con la intención de reclamar por el ataque contra su hijo. Sin embargo, al llegar al lugar se produjo un segundo hecho de violencia.

(Foto: Nehemías Gutiérrez/Nuestro Diario)

Según versiones recabadas, una mujer identificada como Norma Amador López, quien sería esposa del supuesto agresor, le disparó a Cosme Amador López, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar.

De acuerdo con la información disponible, la mujer también sería hermana del joven fallecido, lo que añade un componente familiar a este trágico suceso.

El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron nuevamente a las autoridades y cuerpos de socorro. Al llegar, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias de ley.

Familiares de las víctimas indicaron que el joven había residido en Estados Unidos, donde presuntamente tuvo un problema previo. Hace aproximadamente tres meses regresó a su lugar de origen, y no descartan que el ataque armado esté relacionado con ese conflicto.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, establecer el móvil del crimen y determinar la responsabilidad de las personas involucradas en este doble hecho de violencia que enluta a una familia en el municipio de Camotán, Chiquimula.