¿Qué ocurre si una persona se contagia dos veces de Covid-19?

Esta nueva investigación dio resultados alarmantes en personas que se contagian por segunda vez del Covid-19.

Una investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública de Qatar y Weill Cornell Medicine descubrió que aquellas personas que se infectan en una segunda ocasión por el Covid-19 presentan síntomas diferentes de la enfermedad.

Para llegar a este hallazgo, los autores ejecutaron una investigación en donde evaluaron diversos aspectos de alarma a partir de la primavera del 2020 hasta la primavera del 2021.

¿Riesgo de muerte?

De acuerdo con los científicos, estos pacientes que se vuelven a infectar corren más riesgos de presentar un cuadro grave de la enfermedad y de morir, este índice podría ser hasta del 90 por ciento.

El estudio liderada por expertos de Qatar, fue publicada en la revista científica The New England Journal of Medicina, el pasado miércoles 24 de noviembre. En dicho estudio incluyeron datos de 353 mil pacientes contagiados del SARS-CoV-2.

*Con información de Tribuna.