Una odisea ha vivido la familia de un paciente internado con Covid-19 en el hospital temporal del Parque de la Industria. Desde que inició con síntomas, la vida les cambió por completo.

Parado frente al hospital temporal, un hombre manifestó su molestia. "Hemos gastado más de 45 mil quetzales en medicamentos. Nos piden casi todos los días, porque ellos ya no tienen", dijo con mucho pesar.

TE PUEDE INTERESAR:

Vestido con camisa a cuadros oscura, protegido con lentes y mascarilla, un hombre enseñó la bolsa con medicamentos que recién había comprado. "En esto gasté 5 mil quetzales y casi que todos los días ha sido lo mismo", comentó.

Pero no ha sido lo único. Ellos viven en Retalhuleu y debieron trasladar al paciente hacia la capital porque ningún hospital regional se los quiso recibir.

"Primero no teníamos cómo transportarlo. Las ambulancias se negaban, incluso les ofrecimos para las aguas y aún así no quisieron. Uno de los bomberos nos proporcionó el número de alguien que nos hizo el favor, pero no traían ni equipo. Llegamos a uno de los hospitales y nos dijeron que no lo podían recibir, así fue en todos hasta que llegamos al Parque de la Industria, donde lo aceptaron porque uno de sus pacientes acababa de fallecer y dejó el espacio", narró.

Sin embargo, en el camino tuvieron varios sustos, debido a que el paciente dejó de respirar y fue necesario que le practicaran RCP. Finalmente llegaron al Parque y pensaron que todo estaba solucionado, pero no fue así.

Desde que lo internaron han debido comprar su propia medicina, contratar a un médico externo para que les proporcione la receta, debido a que en el hospital temporal sólo les indican qué deben de comprar. "Nos han dicho que tienen prohibido pedir el medicamento, pero nos explican que no hay y que si no se le administra, puede ser perjudicial para su salud", manifestó.

"La esposa tuvo que pedir un préstamo y empeñó su casita. Realmente no entendemos qué está pasando. El Gobierno dice que están abastecidos, pero al final no es cierto. En la mañana los médicos salen a manifestar y en la tarde los funcionarios lo desmienten, esto está muy mal", lamentó.

Hay desabastecimiento

El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, reconoció que hay desabastecimiento de algunos productos, pero argumentó que ya se está haciendo compras con organismos internacionales para poder obtenerlos.

Jessa Gramajo · Congreso De La Republica De Guatemala 28

"Hay desabastecimiento a nivel mundial y el objetivo es incorporarnos a grandes procesos de compra a través de entidades internacionales que permitan obtenerlos", dijo.