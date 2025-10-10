La odisea de los guatemaltecos para ir trabajar tras el derrumbe en Caes

-

Esta emergencia provoca que decenas de personas tengan que caminar por largos trayectos.

Desde el derrumbe ocurrido el 6 de octubre en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador, cientos de guatemaltecos deben emprender su jornada laboral antes del amanecer.

Para muchos, el día comienza a las tres de la mañana con una caminata extensa hasta encontrar transporte hacia la ciudad capital.

La emergencia del kilómetro 24, carretera a El Salvador pone de manifiesto la falta de oportunidades laborales fuera de la capital. (Foto: Redes sociales)

Videos compartidos en redes sociales muestran el recorrido que realizan cada día desde temprano. En medio del cansancio, algunos intentan mantener el ánimo; "esa subida está bien para hacer ejercicio", comenta un usuario.

Sin embargo, otros piden soluciones urgentes; "Ojalá las autoridades prioricen los trabajos en esa vía para que el pueblo deje de sufrir con esas caminatas para conseguir el pan diario", se lee en otro comentario.

Además, algunos testimonios hablan sobre el desgaste físico de quienes, tras horas de desplazamiento, llegan agotados a sus lugares de trabajo. "cansadísimo todo ese recorrido diario"

Por otro lado, los guatemaltecos agradecen los gestos de apoyo solidario, como el permiso que brinda el colegio para permitir el paso por sus instalaciones. "Gracias a este colegio por abrir las puertas de su propiedad y permitirnos cruzar", se lee.

Eddy Monzón, miembro de la asociación de bomberos departamentales Asombond, informó que este viernes se liberó el paso peatonal en la zona del derrumbe tras los trabajos de limpieza. Agregó que las labores continúan para despejar completamente el carril principal.

Muro a mediano plazo

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, informó que, según el cuerpo de ingenieros del Ejército de Guatemala, a partir del sábado 11 de octubre ingresarán doce contenedores con roca para iniciar las labores que darán forma a una especie de muro de contención. Posteriormente, se implementarán otras medidas de mitigación en la zona afectada.

Los guatemaltecos seguirán con este trayecto, hasta el momento, por tiempo indefinido. (Foto: Redes sociales)

El ministro precisó los límites de la intervención estatal. "Nosotros, como entidad pública, no podemos intervenir más allá del derecho de vía, porque del derecho de vía para adentro le corresponde a los propietarios. Así que nos limitamos a mantener expedita la vía hasta donde da el derecho de vía; esa es nuestra responsabilidad", afirmó.