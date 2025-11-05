OEA aprueba por consenso declaración de apoyo a la democracia en Guatemala

-

Guatemala recibe apoyo unánime de países miembros de la OEA.

OTRAS NOTAS: Estos son los países miembros de la OEA que muestran respaldo a Guatemala

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso y sin ninguna oposición la declaración de "Apoyo a la democracia y al orden constitucional en Guatemala".

La aprobación se dio durante la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente llevada a cabo este miércoles en la sede de la OEA ubicada en Washington, Estados Unidos.

Claudia Escobar, representante permanente de Guatemala Ante la OEA, señaló que el proyecto de declaración en Apoyo a la democracia y al orden constitucional de Guatemala, tuvo el patrocinio de las misiones de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay.

Claudia Escobar, representante de Guatemala en la OEA, agradeció el apoyo de los países miembros. (Foto: OEA / Soy502)

"Otras misiones también nos han manifestado respaldar la declaración presentada al consejo permanente. Esta iniciativa se presenta en seguimiento al debate realizado durante la sesión extraordinaria del pasado 30 de octubre y refleja el espíritu de compromiso democrático que los países manifestaron en esa ocasión", aseguró Escobar.

La representante de Guatemala recordó que en la sesión extraordinaria el canciller Carlos Ramiro Martínez reafirmó el compromiso del presidente Bernardo Arévalo con "la democracia y la protección de la voluntad soberana del pueblo guatemalteco".

"El texto que hoy sometemos a su consideración busca reflejar ese mismo espíritu, reiterando la disposición de los Estados miembros de acompañar al pueblo y al Gobierno de Guatemala en la consolidación de su democracia", afirmó Escobar.

La funcionaria aseveró que el texto exhorta "a todas las instituciones del Estado, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las instituciones autónomas y los órganos de control, actuar con estricto apego a la Constitución, al Estado de Derecho y a los principios democráticos garantizados, como la independencia de poderes, el respeto al debido proceso y los estándares de derechos humanos".

"El proyecto reconoce la importancia de proteger la integridad electoral, la transparencia, la justicia y las libertades fundamentales. En ese sentido, acoge con beneplácito la decisión de la Secretaría General de establecer una misión especial para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Guatemala, que acompañará los procesos claves de selección de autoridades judiciales y de control del 2026", puntualizó la representante guatemalteca.

Escobar señaló que el texto finaliza con la solicitud al secretario general de mantener informado al Consejo Permanente de la OEA "sobre la evolución de la situación política e institucional del país, así como sobre las acciones de apoyo que la organización impulse en este marco".

La aprobación de la declaración no tuvo oposición dentro de la OEA. (Foto: OEA / Soy502)

La representante guatemalteca también recordó lo que el canciller declaró ante el Consejo Permanente sobre las persistentes "acciones judiciales que buscan socavar la democracia en Guatemala".

Posterior a la intervención de Escobar se preguntó al pleno si existía alguna objeción y al no existir se dio por aprobada la declaración por consenso y sin ninguna oposición.

Posteriormente los representantes de Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Uruguay, República Dominicana, Granada, Chile, Santa Lucía y Haití tomaron la palabra y ratificaron su apoyo a la declaración.