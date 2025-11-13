OFICIAL: Por esta razón no vino Edgardo Fariña a Guatemala

El defensor Edgardo Fariña quedó fuera de la convocatoria de Panamá para el encuentro de eliminatoria mundialista ante Guatemala, luego de que un inconveniente migratorio le impidiera viajar al país este miércoles.
Según informaron varios periodistas panameños, el futbolista no logró completar los requisitos migratorios exigidos para ingresar a Guatemala, lo que forzó a la delegación a modificar sus planes a última hora. A pesar de los esfuerzos por resolver la situación, el trámite no se concretó a tiempo, por lo que el jugador debió permanecer en su país.
"Es un tema que no me compete a mí. Es algo personal que debe ser respondido por otras personas. Nos anticipamos a ello y decidimos convocar a otro jugador", dijo el técnico de Panamá, Thomas Christiansen, en la previa al juego.
La ausencia de Fariña representa una baja sensible para el equipo, que contaba con su experiencia en la zaga central. El cuerpo técnico tendrá reorganizar la defensa y decidir una alternativa en la estrategia para arma el once.
Hasta el momento, las autoridades deportivas no han emitido un comunicado oficial detallando las razones del inconveniente, aunque se espera una aclaración en los próximos días.
Guatemala enfrentará a Panamá este jueves en el estadio El Trébol, en un duelo clave por las eliminatorias rumbo al próximo Mundial.