Olger Escobar cuenta cómo vivió la Copa Oro con Guatemala

Sin tiempo para vacaciones, Olger Escobar se unió al Montréal, de la MLS, luego de su destacada presentación con Guatemala en la Copa Oro 2025.

Fue en el campamento del equipo canadiense donde el extremo derecho recibió la noticia de ser elegido el Mejor Jugador Juvenil de la competición, con solo 18 años.

¡Olger Escobar es el mejor jugador juvenil de la Copa Oro!



Presentado por @aramco pic.twitter.com/sGX9pasjqg — Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2025

"La Copa Oro fue una experiencia increíble para mí. Era algo que esperaba con ansias desde que nos clasificamos. Era un gran escenario. Y, obviamente, Guatemala llegó a semifinales, lo cual es bastante lejos", dijo Olger en una entrevista difundida por su club.

Así lo vivió

El diamante guatemalteco relató su experiencia en la competición. "Se sintió bien llegar a semifinales, hacía unos 29 años que Guatemala no lo conseguía. Entramos en el torneo sabiendo que era muy importante, la Copa Oro es el mayor escenario en nuestra región".

Le meilleur jeune joueur de la Gold Cup Félicitations Olger!



Best Young Player at the @GoldCup What a tournament for Olger Escobar #CFMTL pic.twitter.com/jDhQEjFiaW — CF Montréal (@cfmontreal) July 7, 2025

"Entramos con la idea de que era una gran oportunidad para demostrar quiénes éramos. Ganamos a Jamaica en el primer partido. Luego perdimos 1-0 contra Panamá. Y luego, fui titular y marqué mi primer gol oficial con Guatemala (contra Guadalupe)".

"Podría haber marcado dos, pero el otro fue anulado. Después, jugamos contra Canadá, ganamos; y luego perdimos con Estados Unidos, donde marqué mi segundo gol del torneo", explicó emocionado.

Olger Escobar sur le parcours du Guatemala jusqu’à la demi-finale de la @GoldCup



The Best Young Player at the Gold Cup looks back at Guatemala’s historic run



#CFMTL pic.twitter.com/w291ryWCxF — CF Montréal (@cfmontreal) July 7, 2025

Con los pies en al tierra y sabiendo que su carrera apenas empieza, Olger le saca lo mejor al torneo y va por más. "Creo que fue una buena experiencia para mí participar en un torneo como este, jugar contra futbolistas de Europa, de la MLS y de todo el mundo me prepara muy bien para lo que me espera aquí", concluyó.