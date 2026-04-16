Por estado de carreteras: solicitan interpelación de la ministra de Comunicaciones

-

El CIV presenta una de las ejecuciones presupuestarias más bajas del gobierno actual.

En el Congreso fue solicitada una interpelación contra la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) Norma Zea, en medio de crecientes cuestionamientos por el estado de la red vial en el país, el estancamiento de proyectos y la baja ejecución del presupuesto asignado a la cartera.

Desde el Congreso se cuestiona el uso de recursos visibles en proyectos de infraestructura. (Foto: Archivo/Soy502)

La solicitud fue formulada por el diputado Mynor Rivera, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien argumentó que la causa principal del juicio político es lo que calificó como abandono de carreteras.

"La razón fundamental es el abandono total de las carreteras. Hay varios proyectos en los que la ministra del ministerio se ha dedicado a pagar, pero no se ha dedicado a exigir el avance de las obras. Tengo la presión de los alcaldes, tengo la presión de los Cocodes, expuso el legislador.

La interpelación busca explicaciones sobre la gestión y priorización de obras. (Foto: Organismo Legislativo)

Agregó que ha intentado hablar con la funcionaria "pero es una ministra de puertas cerradas que no responde a los intereses de este país. Únicamente a la ejecución del presupuesto, pero sin obras," puntualizó el diputado Rivera.

Además, enfatizó que dicha cartera figura entre los ministerios con menor avance presupuestario durante la actual administración, rezago ha puesto en duda la capacidad de respuesta de la institución frente a las demandas urgentes en infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR: Baja ejecución en inversión contradice promesa de crecimiento en infraestructura

Según la solicitud, la interpelación busca que la ministra Zea comparezca ante el pleno para explicar el estado real de los proyectos, los criterios de priorización y las razones detrás de la limitada ejecución de recursos, en un escenario donde persisten señalamientos por pagos realizados sin avances visibles en algunas obras.

“ He tratado de hablar con ella, pero es una ministra de puertas cerradas que no responde a los intereses de este país ” Mynor Rivera , diputado

Además, se indicó que existe la necesidad de aclarar la falta de seguimiento a proyectos importantes y la respuesta institucional ante las demandas, en medio de una percepción de poca apertura al diálogo en el Congreso y atención a las problemáticas.

LEE TAMBIÉN: Ministra de Comunicaciones defiende la denuncia que tiene contra el Estado