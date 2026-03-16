Operativo contra extorsiones: capturan a 13 personas por distintos delitos

También fueron notificadas dos mujeres encarceladas sobre nueva orden de aprehensión en su contra, según indicaron las autoridades.
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El Ministerio Público (MP) informó sobre la captura de 13 personas durante el operativo "Guatemala libre de extorsiones", el cual se ejecutó este lunes en la Ciudad de Guatemala y en los siguientes departamentos: Suchitepéquez, Sacatepéquez y Santa Rosa.
Un total de 25 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia fueron realizadas en coordinación del MP con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las capturas
Como resultado de este operativo, se efectuaron por parte de las fuerzas de seguridad las siguientes detenciones:
- Sandra P., por el delito de extorsión en forma continuada.
- María J., por asociación ilícita.
- Ángela G., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.
- Dulce V., por extorsión.
- Marily C., por extorsión.
- María L., por extorsión.
- Carlos C., por extorsión.
- María A., por extorsión.
- Fernanda R., por asociación ilícita.
- José S., por extorsión en forma continuada.
- Suheidi F., por extorsión.
- José C., por posesión para el consumo, en flagrancia.
- Lázaro P., por posesión para el consumo, en flagrancia.
Prisioneras notificadas
En seguimiento a estas diligencias, también fueron notificadas dos personas de nueva orden de aprehensión por distintos delitos, quienes se encuentran en centros carcelarios, las cuales son: Sara M. y Claudia C., según indicó el MP.
Además, se coordinó una requisa en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, como parte de dicho operativo.