Operativo contra extorsiones: capturan a 13 personas por distintos delitos

#GuatemalaLibreDeExtorsiones ✅



Las acciones contundentes lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión han marcado un punto de inflexión en la seguridad ciudadana.



Gracias a una planificación estratégica que prioriza la desarticulación de estructuras criminales… https://t.co/faaeS63MEn pic.twitter.com/2y9XgMB0Xy