Oporto, Betis y Roma van a octavos en Europa League

El Lyon goleó 4-2 al PAOK griego para quedarse con el primer lugar de la clasificatoria de la Europa League, que vivió un superjueves con 18 partidos jugándose simultáneamente y con casi todo por decidirse.
Oporto, Betis y la Roma fueron tres de los equipos en clasificarse directamente a octavos de final, mientras que el Feyenoord quedó eliminado.
Solo dos equipos, el Lyon y el Aston Villa, llegaban con plaza segura entre los ocho primeros y el boleto a octavos de final en el bolsillo.
Ambos ganaron sus partidos en los últimos minutos, el Lyon al PAOK y el Aston Villa ante el Salzburgo por 3-2, y se quedaron con las dos primeras plazas, que les permiten además jugar la vuelta en casa en todas las rondas de eliminación directa hasta una eventual final.
Lyon y Aston Villa acabaron igualados a 21 puntos y el liderato fue para los franceses por mejor diferencia de goles respecto a los ingleses.
El Oporto, dos veces campeón de Europa (1987 y 2004) y líder destacado en la liga portuguesa, se clasificó al terminar quinto con su victoria 3-1 ante el Glasgow Rangers, mientras que la Roma se quedó con el octavo y último puesto clasificatorio con un empate 1-1 en el campo del Panathinaikos.
El Midtjylland danés (3), el Betis (4), el Sporting de Braga (6) y el Friburgo (7) son los otros equipos clasificados directamente para octavos.