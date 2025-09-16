Arévalo elogia participaciones internacionales de Lester Martínez y Sergio Chumil

-

El mandatario elogió las participaciones internacionales de los atletas guatemaltecos.

El presidente Bernardo Arévalo saludó y felicitó públicamente al boxeador petenero Lester Martínez y al ciclista tecpaneco Sergui Chumil, por sus desatacadas participaciones en sus respectivas disciplinas a nivel internacional.

"Este es un buen momento para enviar un saludo y una felicitación a dos grandes atletas guatemaltecos que han brillado en esta semana y que han puesto en alto el nombre de nuestro país", declaró el mandatario durante la conferencia de prensa La Ronda.

Lestar Martínez, boxeador guatemalteco tuvo una destacada pelea ante su rival Chistian Mbilli. (Foto: Archivo / Soy502)

Sobre Martínez, pugilista que logró un empate con el campeón mundial de peso supermediano Chistian Mbilli el pasado 13 de septiembre, Arévalo expuso: "es realmente un logro importante que pone en alto el nombre de nuestros deportistas".

Sergio Chumil, logró completar la Vuelta a España, algo que ningún guatemalteco había hecho. (Foto: Archivo / Soy502)

El gobernante también se refirió a Chumil, quien es el primer ciclista guatemalteco en completar la Vuelta de España el pasado 14 de septiembre, una de las principales competencias de ese tipo a nivel mundial.

"Ambos han tenido una gran participación y nos sentimos muy orgullosos del esfuerzo y el alto nivel que han demostrado en ambas disciplinas", afirmó el mandatario.

