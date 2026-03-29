Óscar Ajín: El maestro que trasciende fronteras con el sabor de la marimba

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Descubre la trayectoria de Óscar Ajin, el compositor sampedrano que trasciende fronteras con el Grupo Ajin. Conoce cómo fusiona los sones tradicionales con ritmos de cumbia y merengue para poner en alto el nombre y la música de Guatemala.

El talento y la pasión por la marimba han convertido a un sampedrano en embajador musical de su tierra. Se trata de Óscar Ajin, compositor, arreglista y director del grupo Ajin, quien con su música ha logrado trascender fronteras y poner en alto el nombre de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala.

Ajin ha encontrado en la marimba y en los ritmos regionales su principal fuente de inspiración. Sus composiciones se caracterizan por mantener la esencia de los sones tradicionales, fusionándolos con nuevos estilos musicales.

Óscar Ajin inició en la música a los 17 años. (Foto: cortesía de Grupo Ajin)

La agrupación ha marcado un regreso para la música popular local. Sus temas, llenas de ritmo, reviven piezas clásicas, pero también también propone nuevas canciones que ponen el nombre de Guatemala en alto.

Entre los temas de su autoría destacan "San Pedro Querido", "Mi Linda Flor", "Alegres Kaqchikeles" y "Vuela Quetzal Vuela", piezas que han sido bien recibidas por el público y que reflejan identidad cultural.

"Con los arreglos de mi inspiración se han logrado temas a ritmo de son, y hoy también estamos incluyendo cumbia, corridos y merengues, sin perder la esencia de nuestros sones tradicionales", expresó el músico.

Han dado a conocer su música en varios programas de televisión. (Foto: cortesía de Grupo Ajin)

Talento y unidad

Ajín estudió en el Conservatorio Nacional y además se graduó de maestro de música fue estando ahí "que tuve la iniciativa de formar el grupo Ajin con mis hermanos", asegura.

El grupo Ajin es un proyecto familiar en el que participan hermanos, hijos y sobrinos.

"Este es un grupo familiar. Hemos destacado a nivel nacional e internacional con la música que interpretamos; hemos roto fronteras con la marimba", afirmó Ajin.

El Grupo Ajin es un proyecto familiar en el que participan hermanos, hijos y sobrinos. (Foto: cortesía de Grupo Ajin)

Gracias a su propuesta musical, han visitado distintos departamentos de Guatemala y también se han presentado en El Salvador, donde han recibido el reconocimiento de organizadores y público en cada evento.

Obviamente en su tierra natal son muy reconocidos y apreciados, sobre durante sus presentaciones ya que siempre ponen el ritmo y el buen ambiente.

Actualmente, la agrupación comparte su música en diversas plataformas, permitiendo que más personas disfruten de sus interpretaciones.

La agrupación sampedrana combina talento y unidad. (Foto: cortesía de Grupo Ajin)

Óscar manifestó sentirse agradecido con Dios por el talento recibido y adelantó que próximamente habrá sorpresas para los amantes de la marimba orquesta.

"A solicitud de los amantes de la marimba orquesta queremos formar con mis hermanos nuestra propia marimba orquesta sin dejar la música regional y continuar grabando discos al ritmo de los sones", agregó.

Ver al Grupo Ajín en escenarios internacionales es presenciar el triunfo de la perseverancia sampedrana. Óscar ha logrado que el son sea una invitación al baile y al orgullo, recordando que el talento nacional siempre encuentra su camino.

Óscar Ajin ha encontrado en la marimba su principal fuente de inspiración. (Foto: cortesía de Grupo Ajin)

Integrantes de la agrupación: