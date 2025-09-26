Shohei Othani impulsa a los Dodgers al título de la División Oeste en la MLB

El astro japonés Shohei Ohtani conectó este jueves su jonrón 54 de la temporada, lo que permitió a los Dodgers de Los Ángeles ganar la División Oeste de la Liga Nacional de las Grandes Ligas de béisbol, tras aplastar 8-0 a los Diamondbacks de Arizona.
Ohtani igualó su mejor marca en una sola campaña y el récord de la franquicia de los Dodgers que él mismo estableció el año pasado, cuando se convirtió en el primer jugador de la Major League Baseball (MLB) en registrar 50 jonrones y 50 robos en el mismo curso.
La superestrella japonesa, de 31 años, está a dos jonrones de Kyle Schwarber, de los Philies de Philadelphia, el máximo anotador de la Liga Nacional. El receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, lidera las Grandes Ligas esta temporada con 60 vuelacercas.
Los Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, se aseguraron su cuarta corona divisional consecutiva y la undécima en 12 años.
Tras sucumbir ante la remontada tardía de los D'Backs el martes y necesitar 11 entradas para hacerse con la victoria el miércoles, los Dodgers dominaron este jueves en el último partido de la serie, que terminó 2-1 a favor de los angelinos.
El cuadro de Los Ángeles terminará la temporada regular con una serie de tres partidos contra Raleigh y los Mariners, en Seattle.