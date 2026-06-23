Proceso por accidente en la calzada San Juan: motorista queda sin cargos

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Santiago Bin Max, piloto de la motocicleta en la que se conducía Lucrecia Chávez, fallecida en el percance ocurrido en la Calzada San Juan el pasado 17 de junio, fue beneficiado con falta de mérito.

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El Juzgado de Turno declaró falta de mérito a favor de Santiago Bin Max, vinculado en el percance que protagonizó Heidi Rottmann, piloto del automóvil que atropelló a varios motorista en la Calzada San Juan el pasado 17 de junio.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Turno en la Torre de Tribunales, en donde el Ministerio Público (MP) intentó, al igual que Rottmann imputarle el delito de homicidio culposo.

En el parte policial, las autoridades señalan que Bin Max no portaba licencia de conducir ni tarjeta de circulación del vehículo que conducía.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez de turno otorgó falta de mérito.

Bin Max era el piloto de la motocicleta en la que se conducía Lucrecia Chávez, quien falleció tras el percance.

Tras haber sido traslada al hospital Roosevelt, Lucrecia Chávez falleció como resultado del percance ocurrido en la Calzada San Juan. (Foto: Archivo/Soy502)

Sobre el percance

En el accidente ocurrió el pasado 17 de junio, cuando Rottman colisionó contra varios motoristas que circulaban a inmediaciones de la Calzada San Juan.

Según el reporte los socorristas que atendieron el accidente, Chavéz fue trasladada al Hospital Roosevelt, en donde falleció.

El pasado 18 de junio, el juzgado de turno, ligó a proceso penal a Rotmman y le otorgó medidas sustitutivas, esto le permitirán movilizarse con un brazalete telemático.