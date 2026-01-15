¡Otro ataque armado en la San Juan! Un conductor queda fallecido

- El conductor fue atacado en la calzada San Juan, por lo que el tránsito ha sido afectado. OTRAS NOTICIAS: Enfrentamiento armado en la San Juan deja cuatro capturados y armas incautadas Un ataque armado se registró este miércoles 13 de enero cuando se empezaba a percibir la noche, en la calzada San Juan y 11 avenida, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Bomberos Municipales fueron alertados luego de que una persona quedara tendida, pero al arribar al lugar constataron que esta ya no contaba con signos vitales. De momento, la víctima mortal aún no ha sido identificada. Sin embargo, los socorristas indicaron que se trata de un hombre de aproximadamente 30 años, quien se conducía en un vehículo de dos ruedas. La víctima es un hombre de aproximadamente 30 años. (Foto: Bomberos Municipales) El tránsito en el sector se ha visto afectado debido a este incidente armado sobre dicha vía. Por lo tanto dieron aviso a las autoridades correspondientes para determinar las causas del hecho de violencia y realizar las diligencias de ley.