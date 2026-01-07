Ataque armado deja un fallecido este martes en zona 1 de Mixco

-

Seis incidentes armados quedaron marcaron este martes 6 de enero en el departamento de Guatemala.

El departamento de Guatemala se volvió un escenario sangriento este martes 6 de enero, luego de registrarse seis ataques armados en distintas zonas y municipios, que dejaron dos fallecidos y cinco heridos.

Un asesinato ocurrió al anochecer cuando personas desconocidas atacaron a un hombre de entre 30 y 35 años, en la 1a. avenida B y 17 calle en la colonia Vista El Valle, Lo de Coy, zona 1 de Mixco.

El fallecido aún no ha sido identificado. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima aún no fue reconocida, pero vestía pantalón de lona celeste, camisa corinta y zapatos blancos, además llevaba una gorra café con la figura de una ostia, los vecinos indicaron que era alguien que trabajaba en las recientes construcciones del lugar.

Bomberos Voluntarios dieron aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley respectivas.

Un ataque armado dejó un hombre fallecido en la colonia Vista El Valle, Lo de Coy, zona 1 de Mixco.



Martes violento

La mañana de este martes en la 5a. avenida y 2a. calle de la colonia Guajitos, en la zona 21 se reportó el primer ataque armado, donde falleció Israel Velásquez González, 37 años, frente a su vivienda.

Horas más tarde, casi al mediodía, un segundo ataque armado se suscitó en la 20 calle, entre 17 y 18 avenida de la zona 10, donde quedó herida Danniela Castellanos Ortega, de 20 años.

Durante la tarde se registró otro incidente, en la avenida Hincapié, entre la 1a. y 2a. calle, en la zona 13, donde Carlos Roberto Rodríguez, de 32 años, fue trasladado al Hospital Roosevelt tras haber quedado gravemente herido.

Minutos más tarde, en la 20 avenida y 4a. calle, en el sector conocido como "La Cuchilla", en la zona 6 capitalina, un ataque armado dejó dos heridos, siendo Kevin Estrada, de 16 años, quien iba como pasajero en un tuctuc y a un hombre de 18 años, piloto del mismo vehículo.

En la 15 avenida B en zona 18, fue herido Brayan Alexander López Vásquez, de 29 años, quien declaró que desconoce la razón del ataque y que se encontraba frente a su casa cuando los sicarios le dispararon.

Las autoridades correspondientes investigan estos violentos hechos que se han perpetrado durante este 6 de enero.

*Con información de Naomy Valenzuela y Oscar Rivas / colaboradores.