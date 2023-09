Las "extrañas" luces en el cielo que sorprendieron durante paso de antorcha

-

Testigos capturaron un extraño fenómeno que se vivió durante un desfile.

OTRAS NOTICIAS: La NASA admite la existencia de OVNIS a través de nuevo informe

El miércoles 13 de septiembre ocurrió un "extraño" evento en Llano de Ánimas, Amatitlán.

Un video sobre el suceso que se ha compartido en redes sociales menciona extraños "objetos en el cielo", a las 19:30 horas, mientras llegaba la antorcha de la Escuela Oficial Rural Mixta.

En el clip, mientras un grupo de personas esperan la llegada de la antorcha, unas luces parecen moverse rápidamente por el cielo, lo que ha hecho algunos pensar en posibles ovnis.

El debate en redes

Las imágenes han encendido una discusión entre los usuarios que lo ven, pues mientras algunos creen que son ovnis, otros le buscan una explicación de algún fenómeno físico.

Entre los comentarios, algunos piensan que se trata de un dron que se estaba utilizando para grabar.

La teoría que más se repite es la de un reflejo de las luces de la camioneta y de las motos.

Usuarios creen que el video fue grabado desde una ventana, y cuando los vehículos pasan, las luces se ven reflejadas, creando este "extraño fenómeno" en el clip.

Jaime Maussan

Entre los comentarios, algunos usuarios mencionan al periodista mexicano Jaime Maussan, quien se ha vuelto tendencia en los últimos días por haber presentando dos cuerpos de "seres no humanos" al congreso de México.